Queen: "Tragischer Zerfall der Familie" erfolgte, als "sie sie am meisten brauchte"

Laut Daily Mail behauptet ein königlicher Adjutant in der kommenden Biografie "Charles III: New King. Neues Gericht. The Inside Story", dass die verstorbene Monarchin "so wütend war, wie ich sie noch nie gesehen hatte", nachdem der Herzog und die Herzogin von Sussex öffentlich erklärt hatten, sie hätten die Genehmigung erhalten, ihren Kindheitsnamen für ihr zweites Kind zu verwenden.

Harry und Diana nannten ihre Tochter Lilibet Diana. Die Namensgebung war unter anderem eine Hommage an Königin Elizabeth. Ist Lilibet doch der Spitzname für die Königin aus deren Kindheit.