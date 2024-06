Queen Camilla: An Krebs erkrankter Charles "tut nicht, was man ihm sagt"

König Charles kann es nicht lassen. Seit seiner Rückkehr ins royale Rampenlicht nimmt der Monarch wieder zahlreiche Termine wahr - scherzt, schüttelt Hände, überreicht Orden. Auch an seiner großen Geburtstagsparade "Trooping The Colour" wird er am Samstag teilnehmen.

Laut der Boulevardzeitung The Sun hatte Camilla dem britischen Autor Lee Child ("Jack Reacher") während eines Gesprächs auf dem "Queen's Reading Room Literary Festival" im Juni erzählt, dass es Charles gut gehe - er nur "nicht langsamer macht und nicht tut, was man ihm sagt". Child habe entgegnet, dass "sich das für mich nach einem typischen Ehemann anhört".

Dass Charles auf dem Wege der Besserung ist, bestätigte Camilla schon im Mai. Am Rande einer Gartenparty in der Kleinstadt Rye habe sie verraten, dass es dem Monarchen "immer besser geht", wie die Adelsreporterin der Sunday Times, Roya Nikkhah , auf X (vormals Twitter) berichtete. Camilla scherzte: "Nun, zumindest würde es das, wenn er sich benehmen würde."

Der größte anstehende Programmpunkt ist jetzt für Charles erst einmal "Trooping the Colour". Am Montag hat er bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor symbolisch neue Fahnen an Gardeeinheiten überreicht. Als "Colonel in Chief" der Einheiten, die das Königshaus beschützen, empfing er im Innenhof des Schlosses die Irish Guards, die in diesem Jahr die traditionelle Parade durchführen.

Dabei werden am Wochenende Hunderte Soldaten in roten Uniformen und Bärenfellmützen zu Fuß und auf Pferden gemeinsam mit Mitgliedern der Royal Family vom Buckingham-Palast zum Exerzierplatz Horse Guards Parade ziehen.