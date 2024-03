Queen Camilla und die Verwirrung um ihre 2 Enkelsöhne namens Louis

Am Mittwoch nahm Camilla einen Termin auf der Isle of Man wahr, um der Gemeinde Douglas Stadt-Status zu verleihen. Vor Ort hielt sie laut dem US-People-Magazin eine Rede im Namen des Königs und überreichte eine Urkunde.

Nach Einschätzung von Beobachtenden ist Camilla eine wichtige Hilfe in Charles' Leben. "Sie ist in vielerlei Hinsicht eine große Stütze für ihren Ehemann", sagte Joe Little von der Zeitschrift Majesty. Man habe gesehen, dass sie die Stellung halte, während er sich auf dem Landsitz in Sandringham erholt.

Ihre Auftritte danach seien eine Oscar-reife Darbietung von königlicher Stabilität gewesen, befand Autorin Kate Mansey in der Times. Camilla war nach dem Eingriff in Windsor, Bath, Cambridge. Und besuchte ein Hilfszentrum für krebskranke Menschen in London. Alles, so legt es die Times nahe, während sie von Charles' Diagnose schon gewusst haben dürfte. Aber die royalen Pflichten gehen weiter.

Was Camillas Sohn über sie sagt

Dass Camilla Erfahrungen mit Krisen hat, zeigte sich, als früher viele Menschen eine Meinung über sie hatten. Oft keine gute. "Meine Mutter ist kugelsicher", schrieb Sohn Tom mal über ihre Widerstandsfähigkeit. "Es gibt nichts, was jemand über unsere Familie sagen könnte, was uns noch beleidigen würde."

Camilla bezeichnete die Zeit, in der sie als Gegenspielerin Prinzessin Dianas dargestellt wurde, in einem Interview mit der Zeitschrift Vogue selbst mal als nicht einfach. Sie sei so lange hinterfragt worden, dass sie einen Weg habe finden müssen, damit zu leben. "Ich denke, am Ende stehe ich irgendwie darüber und mache weiter. Man muss mit dem Leben weitermachen."

In dem Gespräch erzählte sie auch von ihrer Ehe mit Charles. Einmal am Tag versuchten sie, einander zu begegnen. Wenn sie mehr Zeit füreinander hätten, würden sie gerne lesen, jeder in einer anderen Ecke des Zimmers. Das sei sehr entspannend, weil man wisse, dass man keine Unterhaltung führen müsse, sagte Camilla. "Man sitzt nur da und ist zusammen."