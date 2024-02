Privatfotos aufgetaucht: Wie Meghan und Harry letzten Abend in Kanada verbrachten

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren diese Woche nach Kanada gereist, um an einem Trainingslager für die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games teilzunehmen.

Das Paar weilte insgesamt drei Tage lang in Kanada, verbrachte den Valentinstag im winterlichen Whistler, wo sie in einige der verschiedenen Formen des Wintersports für Menschen mit Behinderung eingewiesen wurden, welche die Teilnehmer nächstes Jahr bei den Invictus Games Vancouver Whistler 2025 erleben werden, und besuchte Freitagabend eines der bemerkenswertesten Restaurants in Vancouver.