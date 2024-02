Herzogin Meghan und Prinzessin Kate vor privatem Neustart?

Nicht nur zwischen ihren Männern, auch zwischen Herzogin Meghan und Prinzessin Kate soll die Stimmung frostig sein - aber womöglich nicht mehr lange. "Meghan hat sich mit Kate und Charles in Verbindung gesetzt", zitiert das Promiportal UsWeekly eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es werden also Schritte unternommen, um sich zu versöhnen." Ein zweiter Insider meint: "Meghan unterstützt Harry in all dem und sie wünscht den Royals - einschließlich Kate - das Allerbeste." Prinzessin Kate sei "offen" für eine Versöhnung und "bereit, nach vorne zu schauen", werde sich aber "nicht einmischen" in die Sache zwischen William und Harry. "Sie können dies als Ausgangspunkt nutzen", so die Quelle weiter. "Man ist sich einig, dass das Leben zu kurz ist, und es besteht die Hoffnung, dass dies dazu führen wird, den Riss zu kitten." Meghan stehe hinter einer möglichen Aussöhnung zwischen Harry und seiner Familie.