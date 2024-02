Adelsexpertin: Willkommene Abwechslung während Genesung für Prinzessin Kate

In Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate hat König Charles III. seit Jahren eine wichtige Stütze.

Die beiden sind ein Vorzeige-Paar mit drei Kindern und übernehmen viele Aufgaben im britischen Königshaus. Doch Anfang Jänner musste sich Prinzessin Kate einer Bauch-OP unterziehen und knapp zwei Wochen im Krankenhaus bleiben.

Prinz William ließ seine öffentlichen Auftritt vorübergehend ruhen, um sich um seine Frau und seine Kinder zu kümmern, und Kate wird nach Palastangaben voraussichtlich noch einige Wochen brauchen, um sich von ihrem nicht näher bekannten Leiden zu erholen. So sehr sich manche Britin oder mancher Brite jetzt ein Gesundheits-Update wünschen mag: Der Palast schweigt und gewährt Kate die ihre Genesung wohl unterstützende Ruhe. Britischen Medienberichten zufolge verbringt die Familie derzeit die Schulferien in ihrem Wohnsitz Anmer Hall nahe der Küste, der zum königlichen Sandringham Estate in Norfolk gehört. Seit 2022 leben die Royals hauptsächlich in einem Haus in der Grafschaft Berkshire unweit von Schloss Windsor. Dort erholte sich Kate bislang auch von dem Eingriff.

Urlaub in Norfolk "willkommene Abwechslung" Die britische Adelsexpertin Jennie Bond glaubt, dass der Tapetenwechsel für die Royals eine "höchst willkommene Abwechslung" sei. "Einer der großen Pluspunkte von Norfolk ist, dass es von London aus so gut erreichbar ist", sagt die im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "Windsor ist wunderschön, und sie haben natürlich ein tolles Haus da. Aber es liegt auch auf der Flugroute von Heathrow, und das kann sehr störend sein. William und Kate finden alles, was sie sich als Familie wünschen, in den weiten, offenen Räumen, die Norfolk bietet." Daneben hätten sie "auch einige Freunde", die in der Gegend leben. Die Adelsexpertin zeigt sich optimistisch. "Ich finde es sehr ermutigend, dass es Kate gut genug geht, um die Reise nach Sandringham anzutreten. Das zeigt, dass sie sich stetig erholt", so Bond.