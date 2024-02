Was bei Harrys und Meghans 1. Auftritt nach Charles' Diagnose auffällt

Der Herzog und die Herzogin von Sussex wurden am Mittwoch (Ortszeit) in der kanadischen Stadt Whistler "in einige der verschiedenen Formen des Wintersports für Menschen mit Behinderung eingewiesen, welche die Teilnehmer nächstes Jahr bei den Invictus Games Vancouver Whistler 2025 erleben werden", wie die Organisation auf Instagram mitteilte.

Fotos zeigen, wie das Paar sich im Schnee mit den Athleten unterhält und wie Harry die Fahrt auf Skiern zum Sitzen ausprobiert. Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan war, hatte die Invictus Games nach Begegnungen mit schwer verletzten Soldaten ins Leben gerufen. Die Wettkämpfe gab es erstmals 2014 in London, vergangenen September fanden sie in Düsseldorf statt. Die siebte Ausgabe der Spiele ist für nächsten Februar im kanadischen Vancouver geplant.

Harry und Meghan präsentierten sich dick eingepackt und sichtlich gut gelaunt - und wie gewohnt Hand in Hand. Zuletzt hatten die beiden mit einem neuen Look für ihren Internet-Aufritt von sich reden gemacht. In britischen Medien wurde am Dienstag spekuliert, die beiden wollten damit auf subtile Weise stärker auf ihre royalen Verbindungen hinweisen - ohne sich dabei der Königsfamilie anzunähern.

Von der bisherigen Webseite des Paares archewell.com wird man auf die Domain sussex.com weitergeleitet. Auf der in Königsblau getauchten Startseite sieht man ein royal anmutendes Wappen. Darunter steht geschrieben: "The office of Prince Harry & Meghan - The Duke and Duchess of Sussex" (Das Büro von Prinz Harry und Meghan - dem Herzog und der Herzogin von Sussex).

Die BBC bescheinigte dem neuen Look einen "ex-präsidialen Vibe" und merkte in einer süffisanten Analyse an, dass die Königsfamilie keinerlei Erwähnung finde, dafür aber offenbar großer Wert darauf gelegt worden sei, die Titel Prinz und Prinzessin der beiden Kinder des Paares, Archie (4) und Lilibet (2) zu erwähnen.

Harry und Meghan als "Einheit" bei "Invictus Games"-Trainingslager

Harry und Meghan hatten sich vor etwa vier Jahren aus dem engeren Kreis des Königshauses losgesagt. Sie und ihre Kinder leben inzwischen im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zu den übrigen Royals gilt als angespannt. Trotzdem reiste Harry in der vergangenen Woche kurzfristig nach London für ein Treffen mit seinem Vater König Charles III., nachdem bekannt geworden war, dass dieser Krebs hat.