Der Grund, warum Charles seine Diagnose bekannt gab, während Kate ihre privat halten wollte

Der britische König Charles III. hat seine Prostata-Operation nach dpa-Informationen am Freitag gut überstanden. Auch Königin Camilla sagte einem Bericht der Sun zufolge, dem 75-jährigen Monarchen gehe es gut. Charles hatte sich dem Routineeingriff wegen einer vergrößerten Prostata unterzogen. Es handelt sich dabei um eine häufige und gut therapierbare Erkrankung. Er hatte dafür dieselbe Privatklinik in der britischen Hauptstadt (London Clinic) aufgesucht wie Prinzessin Kate, die in der vergangenen Woche im Bauchraum operiert worden war.