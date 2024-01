Familiärer Kurswechsel bei König Charles?

Bei Hunderten Angestellten lässt sich zwar nur schwer von Personalnot sprechen, doch auf die britische Königsfamilie kommt das nun in den vorderen Reihen zu. König Charles III. fällt aktuell kurzfristig wegen einer Klinikbehandlung aus, seine Schwiegertochter Prinzessin Kate nach einer Operation sogar monatelang, und auch ihr Mann, Thronfolger Prinz William, tritt wohl kürzer, um sich zwischenzeitlich um die drei Kinder zu kümmern. Dabei könnte ihm nach einer Erholungsphase auch sein Vater unterstützen.

Charles wünscht sich angeblich mehr Familienzeit

Trotz der Anforderungen seines Amtes sei Charles ein "vernarrter Großvater" geblieben. Er habe seinen Zeitplan umgestaltet, um sicherzustellen, dass er viel Zeit mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Louis verbringen kann, so der Daily-Mail-Autor Robert Hardman im Gespräch mit dem US-People-Magazin. Der König habe die Mitarbeiter mit seinem Wunsch überrascht, oft in Windsor zu sein, wo William und Kate leben. "Er ist oft donnerstags und freitags dort. Wie wir wissen, leben William und Kate in Gehweite des Schlosses", so Hardman.