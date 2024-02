Meghans und Harrys Valentinstag in Kanada: Ein Detail sticht ins Auge

Den diesjährigen Valentinstag haben der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan dieses Jahr in Kanada verbracht.

Für das Paar hat der Ort eine ganz besondere Bedeutung: 2017 hatten sich die beiden in der kanadischen Stadt Toronto erstmals als Paar der Öffentlichkeit gezeigt. Diese Woche nehmen die beiden an einem Trainingslager für die nächsten Invictus Games teil.

Meghan und Harry: Action-geladener Valentinstag Am Mittwoch, dem 14. Februar, wurden Herzog und die Herzogin von Sussex wurden in der kanadischen Stadt Whistler "in einige der verschiedenen Formen des Wintersports für Menschen mit Behinderung eingewiesen, welche die Teilnehmer nächstes Jahr bei den Invictus Games Vancouver Whistler 2025 erleben werden." Der Valentinstag gestaltete sich demnach Sportlich. Sowohl Meghan als auch Harry präsentierten sich in winterlicher Montur, wie Fotos zeigen - auch wenn den beiden am Tag der Liebe nicht viel Privatsphäre vergönnt war.

Expertin: Meghan war sich der Anwesenheit der Kameras bewusst Meghan schien den Tag an der Seite ihres Mannes sehr zu genießen, fällt einer Körpersprache-Expertin auf, die außerdem anmerkt, dass die Herzogin von Sussex einen sehr medienwirksamen Auftritt hingelegt habe. In einem auf X, früher bekannt als Twitter, geteilten Video war zu sehen, wie Meghan von einem Beteiligten ein Telefon überreicht bekam, um ein Foto von Harry zu machen. Judi James, Expertin für Körpersprache, stellt fest, dass Meghan - so unbeschwert sie auch gewirkt haben mag - sich stets der Anwesenheit der Paparazzi bewusst gewesen wäre. Im Gespräch mit The Mirror erklärte sie: "Meghan scheint gebeten worden zu sein, ein Foto mit dem Handy eines Mannes zu machen." "Ihre Körpersprache wird süß und leicht zaghaft, als sie die Kamera nimmt und sich umdreht, um ihren Mann zu fotografieren", analysiert James die Szene. "Ihr Lächeln ähnelt eher einem vorsichtigen Kichern. Nichts an ihrem Ritual deutet auf ein normales Schnappschuss-Verhalten hin, sodass sie fast so aussieht, als würde sie zum ersten Mal ein Foto machen. Es gibt kein Suchen nach einem passenden Bildausschnitt, Warten auf den richtigen Moment und dann das Wiederholen."

Meghan setzt eindeutiges Zeichen gegen kolportierte Ehe-Krise Nachdem im vergangenen Jahr immer wieder berichtet worden war, in der Ehe der Sussexes würde es kriseln, schien Meghan den Kanada-Besuch außerdem zu nutzen, um Gerüchte um eine mögliche nahende Trennung zu dementieren. Sie und Harry zeigten sich nicht nur händchenhaltend und verliebt wie eh und je - was ins Auge stach, ist der Umstand, dass Meghan zum ersten Mal seit neun Monaten wieder mit ihrem Verlobungsring aufgetreten ist. Immer wieder schien die Herzogin das teure Schmuckstück, dessen Wert auf rund 164.000 Euro geschätzt wird, in demonstrativ in die anwesenden Kameras zu halten (Fotos siehe hier).

Die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle hat ihrer Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017 einen Ring mit zwei Steinen aus Prinzessin Dianas Sammlung geschenkt bekommen. Prinz Harry hatte über den Ring einmal gesagt, dass die beiden Edelsteine ​neben einem Stein aus Botswana auf einem schlichten Goldring gefasst seien. Es wird behauptet, dass der Verlobungsring weniger als zwei Jahre später einer kleinen Neugestaltung unterzogen worden sein soll und "aktualisiert" wurde, schreibt Mirror. Der Ring soll dabei schmaler gemacht worden sein. Die neue Version soll 2019 zusammen mit einem anderen Ring von Meghan bei der "Trooping the Colour"-Parade erstmals in der Öffentlichkeit getragen worden sein.