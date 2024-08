Spektakuläre Location und königliche Gäste: Märtha Louise heiratet ihren Schamanen

Die Zeremonie findet im historischen Hotel Union im Dorf Geiranger statt. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über ein Spa, drei Restaurants, Innen- und Außenpools, einen eigenen Nachtclub und sogar ein Oldtimermuseum.

Wieso sie den Geiranger Fjord als Ort für ihre Hochzeit ausgewählt hat, erklärte die norwegische Prinzessin zuvor auf Instagram. Der Fjord steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes und ist ein Naturschauspiel, welches für seine malerischen Berge und klaren Gewässer bekannt ist.

"Wir sind unglaublich glücklich, unsere Liebe in der wunderschönen Umgebung von Geiranger feiern zu können", schrieb sie. "Es bedeutet uns sehr viel, unsere Lieben an einem Ort zu versammeln, der so reich an Geschichte und intensiven Naturerlebnissen ist. Geiranger ist der perfekte Ort, um unsere Liebe zu umarmen."

Märtha Louise gilt in ihrer Heimat als exzentrisch. Die ausgebildete Physiotherapeutin bezeichnet sich selbst als "Heilerin" und gibt an, mit Engeln Kontakt zu haben - eine Gabe, die sie durch Kurse und Bücher weiterzugeben versucht. 2002 verlor sie die Anrede als "Königliche Hoheit", nachdem sie sich als angebliche Hellseherin betätigt hatte. Ihren Titel als Prinzessin aber trägt sie weiterhin.