Neuer Lebensabschnitt: Suri Cruise nimmt Abschied von ihrer Mutter

Uni-Sart: Suri Cruise zieht ins Wohnheim

Die Schauspielertochter, die bis jetzt bei ihrer Mutter in New York lebte, startet demnächst mit der Uni. Damit beginnt für die 18-Jährige erstmals ein unabhängigeres Leben als Studentin.

Wie die Daily Mail berichtet, ist Suri bereits ihr Wohnheim in Carnegie Mellon eingezogen. Mama Katie Holmes, die sich nun für eine Weile von ihrer Tochter verabschieden wird müssen, begleitete Suri, um sie bei ihrem Einzug zu unterstützen.

Die prominente Studienanfängerin wurde am Wochenende zusammen mit Holmes auf dem Campus ihrer neuen Uni in Pittsburgh, Pennsylvania, gesehen. Mutter und Tochter präsentierten sich in Jeanshosen und weißen Oberteilen im Partnerlook, wie Fotos zeigen (zu sehen hier).

Tom Cruise war nicht anwesend. Der Action-Star ist derzeit mit der Arbeit an "Mission: Impossible 8" beschäftigt, nachdem er vergangene Woche an der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris teilgenommen hatte.