Drei große Events in wenigen Wochen: Kate gedrängt, eines zu beachten

Wichtige Ereignisse im königlichen Terminkalender werden priorisiert, darunter der Remembrance Sunday am 10. November, an dem Kate den König und den Rest der königlichen Familie unbedingt unterstützen möchte.

Quellen betonten jedoch, dass eine endgültige Entscheidung erst in den Tagen vor der Veranstaltung getroffen werde. "Ihre körperliche und geistige Genesung wird einige Zeit dauern, und obwohl sie zur Arbeit zurückkehren möchte, ist sie sich bewusst, dass ihre Gesundheit Vorrang hat, zum Wohle ihrer Familie und ihrer selbst", erklärt ein royaler Insider.

Die Prinzessin soll außerdem hoffen, im Dezember am Weihnachtsliedgottesdienst "Together at Christmas" in der Westminster Abbey teilnehmen zu können. Außerdem habe sich Kate vorgenommen, am Weihnachtstag mit der Royal Family beim traditionellen Rundgang dabei zu sein.

Catherine soll bereits begonnen haben, mit ihrem Team an ihren Plänen für den Weihnachtsgottesdienst zu arbeiten, der seit der Einführung der Veranstaltung durch die Prinzessin im Jahr 2021 zu einem wichtigen Bestandteil ihres Terminkalenders geworden ist. Sie wolle die Tradition auch in diesem Jahr fortsetzen, zusammen mit anderen Anliegen, "die ihr am Herzen liegen", erklärt eine palastinterne Quelle.

Im kommenden Jahr soll eine weitere schrittweise Rückkehr zu den königlichen Pflichten erfolgen. Auch hier wird aber darauf geachtet werden, das Arbeitspensum nicht überzustrapazieren.