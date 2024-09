Harry und Meghan leben seit Jahren in Kalifornien. Das Verhältnis zum Rest der britischen Königsfamilie gilt als angespannt.

Harry wurde 40: Was bedeutete Charles' und Williams Geburtstagsbotschaft?

Der britische Prinz Harry feierte am Wochenende seinen 40. Geburtstag. Medienberichten zufolge wollte der Jubilar seinen Ehrentag am Sonntag mit seiner Frau, Herzogin Meghan, und seinen Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), verbringen. Auch ein Treffen mit engen Freunden sei demnach geplant gewesen.

Die Sussexes, wie Harry und Meghan nach deren Titel als Herzog und Herzogin von Sussex auch genannt werden, leben seit mehreren Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zum Rest der britischen Königsfamilie gilt als angespannt. Vor allem eine Netflix-Dokumentation über den Ausstieg Harrys und Meghans aus dem engeren Kreis des Königshauses sowie die Autobiografie "Spare" (zu Deutsch: "Reserve") des Prinzen sollen den Graben vertieft haben.

Brüder sollen nicht miteinander gesprochen haben Trotzdem veröffentlichte der Palast auf X Glückwünsche zum runden Geburtstag. "Wünschen dem Herzog von Sussex alles Gute zum Geburtstag heute!", hieß es zu einem Foto, das einen freudestrahlenden Harry zeigte. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA war es der erste offizielle Geburtstagsgruß des Palasts seit 2021. Etwas später wurde der Post auch auf dem Account von Harrys Bruder Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate geteilt. Das sorgte noch für mehr Überraschung, weil die beiden Brüder als völlig zerstritten gelten. Als Harry und William kürzlich an der Beerdigung eines angeheirateten Onkels Robert Fellowes in England teilnahmen, sollen sie nicht einmal miteinander gesprochen haben. Trotzdem spekulierten britische Medien über mögliche Pläne für eine Rückkehr Harrys ins Königshaus. Das gilt wegen des Familienstreits derzeit aber als so gut wie ausgeschlossen. Die Grüße zum 40. Geburtstag ließen jedoch aufhorchen.

Man soll in die freundliche Geste nicht zu viel hineininterpretieren, meint der britische Adelsexperte und Autor Tom Bower. "Die überraschenden Geburtstagswünsche von William und Kate an Harry bedeuten keinen Schritt in Richtung Versöhnung. Vielmehr zeigen sie, dass sie nicht als unhöflich kritisiert werden wollen. Diplomatisch zu sein, kostet sie nichts und vermeidet Kritik", so Bower im Gespräch mit der Boulevardzeitung Daily Mail. "Der König hat seinem Sohn verständlicherweise gratuliert, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass ihre Beziehung aufgetaut ist." Das zeige eben auch, dass Harry zwar für die Beerdigung seines Onkels nach Großbritannien reiste, aber "seinen Vater nicht gesehen hat. Nichts hat sich geändert".

Der Adelsexperte Richard Fitzwilliams glaubt sehr wohl, dass das Posting als Friedensangebot gewertet werden könnte. Er sagte gegenüber Daily Mail: "Was hoffentlich in der Folge passieren wird, sind private Annäherungen, von denen wir nichts hören und die die Sussexes hoffentlich auch nicht an die Medien weitergeben. Dann können echte Fortschritte bei der Wiederherstellung der Beziehungen gemacht werden." Dass demnächst Harrys Memoiren als Taschenbuch-Version erscheinen, könnte bei der Royal Family demnach zwar nicht gut ankommen. Dass die neue Auflage aber weder um neue Kapitel erweitert wurde noch von Harrys beworben wird, könne die Wogen allerdings glätten.