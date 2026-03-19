Nigeria-Staatsbesuch: Kate vorbildlich – doch Williams Verhalten sorgt für Aufsehen

Vom 18. März bis 19. März 2026 findet in England ein Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu und der First Lady Oluremi Tinubi statt. Prinz William und Prinzessin Kate begrüßten das Paar herzlich im Fairmont Windsor Park, bevor sie gemeinsam zur Datchet Road fuhren, um König Charles und Königin Camilla zu treffen. Kate knickste vor Camilla, William tanzte aus der Reihe Dabei sorgte nicht nur Charles' ungewöhnliche Geste gegenüber dem nigerianischen Präsidenten für Aufmerksamkeit (dazu mehr). Auch ein Moment zwischen William und Camilla stach ins Auge: Während Kate wie üblich einen eleganten Knicks vor der Queen Consort vollführte, sprach Williams eher informelle Reaktion auf Camilla laut theroyalobserver.com eine andere Sprache.

Kate, gekleidet in ein klassisches graues Outfit und dazu passendem Hut, begrüßte Camilla mit einem Kuss auf jede Wange, bevor sie pflichtbewusst vor der Ehefrau von König Charles einen Knicks machte. Auch vor dem Monarchen knickste sie und begrüßte ihren Schwiegervater mit einem freundlichen "Guten Morgen". William hingegen wählte eine weniger formelle Begrüßung. Der Thronfolger beschränkte sich darauf, die Königin mit einem traditionellen Wangenkuss zu begrüßen. Die Verbeugung ließ er ganz aus.

Ein Verhalten, das für Fragezeichen sorgte. Auch gegenüber seinem Vater verhielt sich William auffällig zurückhaltend. Spannungen? Kalte Begrüßung gegenüber Charles Während Kates Gesicht beim Anblick ihres Schwiegervaters aufleuchtete, berichtet die Körperspracheexpertin Judi James, dass der Thronfolger weniger überschwänglich wirkte. Gegenüber dem Daily Express erklärte James: "Kates Gesichtsausdruck hellte sich in der Gegenwart von Charles und Camilla auf. Ihr erster Knicks wurde von einem warmen, leicht schelmischen Lächeln begleitet, das durch Grübchen noch verstärkt wurde und zusätzliche Freude signalisierte."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/AARON CHOWN Die Royal Family mit ihren Gästen aus Nigeria

Kate habe "fast wie eine Tochter ausgesehen, die ihren Vater liebevoll begrüßt". William "beschränkte seinen Gruß auf ein anerkennendes Hochziehen der Augenbrauen". Ob dies beabsichtigt war, ist unklar. Berichten zufolge soll es in letzter Zeit aber Meinungsverschiedenheiten zwischen William und seinem Vater in Bezug auf den Umgang mit dem Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor gegeben haben. Was die royale Etikette verlangt Wie das Magazin People berichtet, gibt es zwar keine offiziellen Regeln, die vorschreiben, ob sich ein hochrangiges Mitglied der Königsfamilie vor dem König oder der Königin verbeugen muss. Es sei aber üblich, dass sich Personen mit dem Titel "Ihre Königliche Hoheit" bei der Begrüßung vor dem Monarchen und seiner Gemahlin, wenn sie ein Mann sind, verbeugen - oder als Frau einen Knicks machen.