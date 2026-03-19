König Charles hält mit Präsidenten Händchen - Expertenmeinung

Vom 18. März bis 19. März 2026 findet in England ein Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu und der First Lady Oluremi Tinubi statt.

Am ersten Tag wurden sie zunächst von Prinz William und Prinzessin Kate empfangen, ehe sie auch auf König Charles III. und Königin Camilla trafen. Am Abend fand auf Schloss Windsor ein erlesenes Staatsbankett statt.

König Charles hielt mit Präsidenten Händchen

Charles empfing Nigerias Präsidenten mit einer ungewöhnlichen Geste. Nach der offiziellen Begrüßung hielt er die Hand von Tinubu und dessen Frau. Der ungezwungene Moment wurde nach dem feierlichen Empfang im Innenhof des Schlosses von Fotografen festgehalten.