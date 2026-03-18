Nach öffentlichem Streit: Amira Aly beendet Podcast mit Paula Lambert

Nach knapp einem Jahr beenden Moderatorin Amira Aly und Kolumnistin Paula Lambert ihren gemeinsamen Podcast "Iced Macho Latte", wie sie am Dienstag bekannt gaben. Aly will sich eine längere Auszeit nehmen. Amira Aly hängt Podcasten an den Nagel "Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen", erklärte Lambert, die mit ihrem Podcast "Paula Lieben Lernen" trotzdem weitermacht. Amira Aly hingegen zieht nach verschiedenen Podcasts vorerst den Schlussstrich. Sie betont, sie von einer Auszeit über den Jahreswechsel profitiert habe.

"Ich möchte mich ja auch irgendwo mitteilen, aber irgendwann genießt man es schon auch mal, Dinge für sich zu behalten", erklärte die Ex-Frau von Oliver Pocher, die sich nun darauf freue, ihr Leben wieder "ein bisschen mehr für sich zu genießen". Sie hegt außerdem den Wunsch, Dinge künftig für sich zu behalten.

Aly und Lambert hatten erst vor Kurzem mit einer öffentlichen Auseinandersetzung für Schlagzeilen gesorgt. Bei ihren Werten und Überzeugungen sind sich die zwei Frauen offenbar nicht ganz einig. Streit um moralische Werte In der Woche vor der Abschiedsfolge sprachen Aly und Lambert über über das Thema Reisen - und gerieten dabei aneinander. In der Folge vom 9. März erklärte Aly, dass sie sich der Lage in Dubai bewusst sei. Sie wisse, dass Delikte dort hart bestraft werden. Dann sagte sie: "Jetzt muss ich aufpassen" - da sie nicht verbannt werden "und bei der nächsten Dubai-Reise in den Knast" gehen wolle.