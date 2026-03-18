Nach öffentlichem Streit: Amira Aly beendet Podcast mit Paula Lambert
Nach knapp einem Jahr beenden Moderatorin Amira Aly und Kolumnistin Paula Lambert ihren gemeinsamen Podcast "Iced Macho Latte", wie sie am Dienstag bekannt gaben. Aly will sich eine längere Auszeit nehmen.
Amira Aly hängt Podcasten an den Nagel
"Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen", erklärte Lambert, die mit ihrem Podcast "Paula Lieben Lernen" trotzdem weitermacht.
Amira Aly hingegen zieht nach verschiedenen Podcasts vorerst den Schlussstrich. Sie betont, sie von einer Auszeit über den Jahreswechsel profitiert habe.
"Ich möchte mich ja auch irgendwo mitteilen, aber irgendwann genießt man es schon auch mal, Dinge für sich zu behalten", erklärte die Ex-Frau von Oliver Pocher, die sich nun darauf freue, ihr Leben wieder "ein bisschen mehr für sich zu genießen". Sie hegt außerdem den Wunsch, Dinge künftig für sich zu behalten.
Aly und Lambert hatten erst vor Kurzem mit einer öffentlichen Auseinandersetzung für Schlagzeilen gesorgt. Bei ihren Werten und Überzeugungen sind sich die zwei Frauen offenbar nicht ganz einig.
Streit um moralische Werte
In der Woche vor der Abschiedsfolge sprachen Aly und Lambert über über das Thema Reisen - und gerieten dabei aneinander.
In der Folge vom 9. März erklärte Aly, dass sie sich der Lage in Dubai bewusst sei. Sie wisse, dass Delikte dort hart bestraft werden. Dann sagte sie: "Jetzt muss ich aufpassen" - da sie nicht verbannt werden "und bei der nächsten Dubai-Reise in den Knast" gehen wolle.
Als Lambert Amira auf mögliche Einreiseverbote hinwies, meinte Aly: "Dann schneiden wir das lieber raus. Weil Urlaub ist ja schon ab und zu mal gut", so die zweifache Mutter - was Lambert echauffierte. "Aber doch nicht in Dubai", polterte sie und erklärte, dass man in Dubai keinen Urlaub machen kann - vor allem wenn man ein Verbündeter der LGBTQ+-Community sei.
Lambert ließ aber nicht mit sich diskutieren und ermahnte ihre Kollegin: "Sehr selten, Amira? Ganz ehrlich? Das geht gar nicht." Woraufhin Aly in die Abwehr ging und sich verteidigte: "Jeder fährt dort trotzdem hin und macht dort Urlaub. Es ist halt einfach eine Wettergarantie und keine große Zeitumstellung." Auch wenn es ihr ein Anliegen war, noch einmal zu betonen, dass sie das Emirat wirklich nur selten besuche.
Lambert fand, dass man alleine mit der Wahl der Urlaubsgegend schon eine Menge bewirken könne. "Wir sind nicht machtlos", appellierte sie. Doch auch hier gingen die Meinungen auseinander, denn laut Focus erklärte Amira daraufhin, dass dies "das Gleiche wie mit Fleischessern und Veganern" sei. "Das läuft ja trotzdem weiter." Lambert findet aber den Beitrag des einzelnen wichtig. Woraufhin Amira die Diskussion als "viel zu politisch" bezeichnete.
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