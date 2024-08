Prinzessin Kate zum ersten Mal seit Wochen wieder in der Öffentlichkeit

Fotos, die der britischen Boulevardzeitung The Sun vorliegen und am Sonntag, den 25. August aufgenommen worden sein sollen, zeigen die Prinzessin auf dem Beifahrersitz eines Range Rover Defender. Sie trägt einen karierten Mantel und einen braunen Hut mit Federn. Am Steuer sitzt der britische Thronfolger.

Auch König Charles III. und Königin Camilla sowie Prinz Edward und seine Frau Herzogin Sophie haben an dem Gottesdienst in der Crathie Parish Church teilgenommen.

Sommerurlaub in Schottland

Wie The Sun berichtet, ist die britische Königsfamilie gerade von ihrem Urlaub auf Schloss Balmoral in Schottland zurückgekehrt, wo sie traditionell ihre Sommerpause verbringt.

Kate lässt ihre Aufgaben für die königliche Familie derzeit wegen einer Krebserkrankung ruhen. Seit Bekanntwerden der Diagnose hat die Schwiegertochter von König Charles III. an zwei öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen: an der Parade "Trooping the Colour" im Juni und am Herrenfinale in Wimbledon.