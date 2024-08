Kate meldet sich inmitten von Krebsbehandlung mit herzzerreißender Botschaft

Die herzzerreißende Botschaft wurde bei Morris' Beerdigung verlesen.

William brachte darin zum Ausdruck, dass "es Catherine und mir furchtbar leidtat, die sehr traurige Nachricht über Ihren Ehemann Pete zu hören", und der Thronfolger fügte hinzu: "Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, was für ein riesiges Loch er in Ihrem Leben hinterlassen wird. Mein Herz ist bei Ihnen und Ihrer Familie."

"Catherine und ich haben es sehr genossen, Pete kennenzulernen. Wir wissen, dass Pete ein äußerst engagiertes und hochgeschätztes Mitglied der Gemeinschaft war, was sich auch an der Reaktion auf seinen Tod zeigt. Ich wollte, dass Sie wissen, wie sehr wir in dieser Zeit an Sie und Ihre Familie denken."

Damit, eine persönliche Botschaft von William und Kate zu erhalten, habe Morris' Witwe nicht gerechnet, wie die 40-Jährige gegenüber The Sun erzählte: "Es war eine riesige Überraschung. Ich weiß nicht einmal, wie sie herausgefunden haben, dass Pete gestorben ist. Es könnte ihnen ein Anliegen gewesen sein, weil Kate sich auch in Behandlung befindet."