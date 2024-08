Prinzessin Kates "zäher" Zugang, im Palast ihre Zukunftspläne kundzutun

Wann die beliebte britische Prinzessin Kate vollumfänglich in einen Alltag mit täglichen Terminen, Empfängen oder gar Reisen zurückkehrt, bleibt weiterhin offen. Welche "Official outings" sie in naher Zukunft wahrnimmt, soll in Ruhe und in enger Absprache mit ihren Ärzten und Ärztinnen entschieden werden, hieß es zuletzt. Bei der 42-Jährigen wurde Krebs festgestellt.

Einfach soll das Palastbeobachtern zufolge nicht gewesen sein. "Ich glaube, man muss ziemlich zäh sein, um in der königlichen Familie zu überleben und zu gedeihen. Man ist leicht eingeschüchtert von dem hierarchischen System des Palastes", schilderte die britische Adelsexpertin Jennie Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin. Die Prinzessin sei sich ihrer Position aber bewusst. "Kate hat den Vorteil, dass sie weiß, dass sie eines Tages die ranghöchste Frau in der Familie, ja im ganzen Land sein wird. Und so hat sie das Recht, ihre Ansichten darüber kundzutun, wie die Institution der Monarchie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weitergeführt werden soll."

Kate "scheint eine Frau mit sehr gesundem Menschenverstand zu sein", so Bond weiter. Sie und König Charles sollen einander inzwischen besonders nahestehen. Und auch zu Königin Camilla habe sie eine enge Verbindung aufgebaut. "Ich glaube, Königin Camilla und Catherine haben voneinander Kraft und Inspiration geschöpft: zwei Frauen in einer außergewöhnlichen Lebenssituation, beide mit dem gleichen bizarren Schicksal", kommentiert die Adelsexpertin die royalen Beziehungen. "Ich glaube, Camilla ist im Moment der Dreh- und Angelpunkt der Monarchie. Da sowohl Charles als auch Catherine an Krebs erkrankt sind, ist es an Camilla, die Show am Laufen zu halten. Und ich glaube, sie hat enorm an Selbstvertrauen gewonnen, und ihr Charakter und ihr dunkler Sinn für Humor kommen jetzt mehr denn je zum Vorschein."

Kate unterzieht sich seit Monaten einer Chemotherapie und lässt ihre Aufgaben für die Königsfamilie derzeit ruhen. Erst kürzlich begann sie wieder, sich vereinzelt in der Öffentlichkeit zu zeigen, etwa bei der Geburtstagsparade Trooping the Colour für König Charles oder beim Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon.

Royals haben harte Zeit hinter sich

Kates und Charles' Erkrankungen waren nicht die einzigen schweren Nachrichten, die Großbritanniens bekannteste Familie verkraften musste. Auch seine frühere Schwägerin Sarah Ferguson hatte ebenfalls einen weiteren Krebsbefund öffentlich gemacht.

Und kürzlich musste auch Charles' Schwester Prinzessin Anne ins Krankenhaus, weil sie bei einem Unfall von einem Pferd am Kopf getroffen wurde. Inzwischen tritt sie wieder auf und auch Charles ist wieder viel unterwegs.