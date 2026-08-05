Eugenie wieder Mama geworden: Welcher königliche Name für Tochter wahrscheinlich ist
Prinzessin Eugenie (36) und ihr Mann Jack Brooksbank (40) sind Eltern wieder Eltern geworden. Die Tochter des früheren Prinzen Andrew bestätigte die Geburt ihrer Tochter in einem Instagram-Beitrag, in dem das neugeborene Baby zu sehen ist. „Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen“, schrieb die frischgebackene Dreifach-Mama.
Seltenheit: Eugenies Tochter kam im Ausland zur Welt
Dem Palast zufolge kam das Mädchen am Montagabend in einem Krankenhaus in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zur Welt.
„Der König und die Königin sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie waren hocherfreut, als sie von den Neuigkeiten erfuhren“, heißt es aus dem Palast.
Mit Brooksbank teilt Eugenie bereits die Söhne August (5) und Ernest (3). Bisher ist es laut der Nachrichtenagentur PA nur selten vorgekommen, dass ein Mitglied der königlichen Familie im Ausland zur Welt gekommen ist. Eugenie und ihr Mann haben in Portugal ein Haus.
Den Namen seiner Tochter hat das Ehepaar noch nicht verraten, was Raum für Spekulationen lässt.
Das britische Hello!-Magazin äußert eine Theorie: Während der Favorit für den Vornamen noch ein gut gehütetes Geheimnis sei, lasse sich der zweite Name aufgrund der königlichen Familiengeschichte leichter vorhersagen.
Welchen zweiten Vornamen wird Eugenies Tochter tragen?
Demnach werde das jüngste Kind der Prinzessin von York voraussichtlich den zweiten Vornamen Elizabeth erhalten - zu Ehren ihrer Urgroßmutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II..
Elizabeths Tochter und mehrere ihrer Enkelinnen und Urenkelinnen tragen ebenfalls ihren Namen. Dies sei eine langjährige Tradition.
So wurde etwa Prinzessin Anne als Anne Elizabeth Alice Louise geboren. Ihrer Tochter gab die Princess Royal den Namen Zara Anne Elizabeth Tindall. Eugenies Schwester heißt mit vollem Namen Prinzessin Beatrice Elizabeth Mary und diese gab ihren beiden Töchtern – Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi und Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi – Elizabeth ebenfalls als zweiten Vornamen.
Schwere Monate durch Epstein-Skandal
Eugenie ist die jüngere Tochter von Ex-Prinz Andrew, dem Bruder von König Charles III.. Ihre Mutter ist Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson, besser bekannt als „Fergie“. Andrew Mountbatten-Windsor geriet im Zuge des Skandals um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verruf.
Der US-Geschäftsmann betrieb einen Missbrauchsring, dem viele Minderjährige zum Opfer fielen. Andrew und „Fergie“ waren viele Jahre eng mit Epstein befreundet. Kenntnis von dem Missbrauch oder eigenes Fehlverhalten stritten sie stets ab. Doch im Laufe des Skandals fiel insbesondere Andrew tief: Er verlor alle seine Ämter und Titel und musste aus seinem luxuriösen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen. Eugenie Beatrice behielten ihre Titel, üben jedoch beide keine offizielle Funktion aus.
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