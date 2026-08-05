Eugenie wieder Mama geworden: Welcher königliche Name für Tochter wahrscheinlich ist

Prinzessin Eugenie (36) und ihr Mann Jack Brooksbank (40) sind Eltern wieder Eltern geworden. Die Tochter des früheren Prinzen Andrew bestätigte die Geburt ihrer Tochter in einem Instagram-Beitrag, in dem das neugeborene Baby zu sehen ist. „Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen“, schrieb die frischgebackene Dreifach-Mama. Seltenheit: Eugenies Tochter kam im Ausland zur Welt Dem Palast zufolge kam das Mädchen am Montagabend in einem Krankenhaus in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zur Welt. „Der König und die Königin sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie waren hocherfreut, als sie von den Neuigkeiten erfuhren“, heißt es aus dem Palast.

Mit Brooksbank teilt Eugenie bereits die Söhne August (5) und Ernest (3). Bisher ist es laut der Nachrichtenagentur PA nur selten vorgekommen, dass ein Mitglied der königlichen Familie im Ausland zur Welt gekommen ist. Eugenie und ihr Mann haben in Portugal ein Haus. Den Namen seiner Tochter hat das Ehepaar noch nicht verraten, was Raum für Spekulationen lässt.