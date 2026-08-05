Der eine Royal, der William sagt, wenn er „aufgeblasen“ ist

Copyright-Hinweis öffnen/schließen Prinz William wird eines Tages seinem Vater Charles III. auf den Thron folgen. Auf seine Rolle als König soll William seit Kindheitstagen vorbereitet werden. Trotzdem wird er auch auf Vertraute angewiesen sein, die ihm zur Seite stehen. Adelsexperte: Tindall kannte William schon, „bevor er Schlagzeilen machte“ Der britische Autor und Adelsexperte Robert Jobson („William & Kate: The Love Story“) glaubt, dass Williams Cousine Zara Tindall eine wichtige Rolle spielen wird. „Zara und William sind 18 Monate auseinander. Dieselben schottischen Sommer, dieselben Weihnachten in Norfolk, dieselben regnerischen Nachmittage, an denen die Erwachsenen woanders waren und sie sich selbst überlassen blieben. Sie kannte ihn schon, bevor er Schlagzeilen machte. Sie war 1997 dabei und sah zu, wie ein Junge, mit dem sie aufgewachsen war, innerhalb einer Woche zur öffentlichen Person wurde. Das können nur sehr wenige Menschen von sich behaupten“, so Jobson im Gespräch mit der Boulevardzeitung Daily Mail. „Sie kann dem Thronfolger sagen, dass er aufgeblasen (pompous) ist – und das tut sie auch. Er nimmt es hin. Sie verfolgt damit keine eigenen Interessen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/NEIL HALL Zara Tindall

Im Jahr 1997 starb Williams Mutter Diana bei einem Autounfall in Paris. Zara Tindall trägt, obwohl Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II., keinen Adelstitel. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Erfolge als Vielseitigkeitsreiterin. Sie wurde 2005 Doppel-Europameisterin und ein Jahr später Weltmeisterin. Geschätzte Zara Obwohl sie immer wieder bei königlichen Events zu sehen ist, wird sie selbst wohl nie ein arbeitender Vollzeit-Royal werden, meint Robert Jobson. Im „A Right Royal“-Podcast verriet er in der Vergangenheit auch, warum: „Ich glaube, dass es um Geld geht. Diejenigen, die arbeiten, stehen auf der Gehaltsliste. Bei einer inoffiziellen Lösung wäre das wohl nicht der Fall.“ Außerdem müsste Tindall dann möglicherweise auf andere Einkommensquellen verzichten: „Sie wird sich nicht dadurch einschränken lassen wollen, dass die Leute sagen: ‚Oh, sie ist ein Royal, sie arbeitet. Sie sollte nicht auch noch diesen oder jenen Job bekommen.‘ Das würde die Sache nur verkomplizieren“, so Jobson.