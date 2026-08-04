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Prinzessin Eugenie wurde zum dritten Mal Mama

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank wurden Eltern eines Mädchens.
04.08.2026, 20:13

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Prinzessin Eugenie trägt einen hellrosa Hut mit Quaste und ein weißes Oberteil.

Endlich gibt es wieder Positives aus der Familie von Andrew Mountbatten-Windsor zu berichten. Seine Tochter, Prinzessin Eugenie, ist zum dritten Mal Mama geworden, wie sie selbst via Instagram bekannt gegeben hat.

Damit Andrew auch seine letzte Ehrung verliert, wird aktuell an einem neuen Gesetz gearbeitet

„Jack und ich sind so aufgeregt, die Geburt von Baby Girl Brooksbank bekannt zu geben. Wir sind über alle Maßen in unser Mädchen verliebt“, schreibt sie da.

Mit dem Marketingmanager Jack Brooksbank hat sie schon die beiden Söhne August (4) und Ernest (3).

Andrew Mountbatten-Windsor Instagram
kurier.at, SW  | 

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