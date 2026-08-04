Prinzessin Eugenie wurde zum dritten Mal Mama

Endlich gibt es wieder Positives aus der Familie von Andrew Mountbatten-Windsor zu berichten. Seine Tochter, Prinzessin Eugenie, ist zum dritten Mal Mama geworden, wie sie selbst via Instagram bekannt gegeben hat.

„Jack und ich sind so aufgeregt, die Geburt von Baby Girl Brooksbank bekannt zu geben. Wir sind über alle Maßen in unser Mädchen verliebt“, schreibt sie da.