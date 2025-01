Prinzessin Annes witzige Antwort auf private Frage von neugierigem Kind

Kaum ein Tag vergeht, an dem Prinzessin Anne nicht ein Unternehmen besucht, ein Dinner für die Mitarbeitenden einer Wohltätigkeitsorganisation gibt oder einen neuen Sportplatz eröffnet. Kürzlich reiste sie im Zeichen der Krone nach Südafrika - ohne ihren Ehemann Timothy Laurence. Dieser dürfte sich britischen Medien zufolge bei Arbeiten auf dem gemeinsamen Privatanwesen Gatcombe Park einen Bänderriss zugezogen und sich zuhause erholt haben.

Bei einem Besuch beim Verein South African Riding for the Disabled (SARDA), der Reittherapien für Menschen mit Behinderung anbietet, traf Anne auf eine Gruppe von Kindern. Ein Bub habe sie laut der Zeitung Mirror gefragt: "Wie viele Ponys haben Sie?" Anne habe mit einem Lächeln scherzend geantwortet: "Mehr als ich haben sollte." Eines "davon" reite sie, so Anne.

© REUTERS/Esa Alexander Anne sprach in Kapstadt mit kleinen und großen Reiterinnen und Reitern

Wie ihre Mutter Queen Elizabeth II. gilt Anne als große Pferdeliebhaberin. In der Disziplin Vielseitigkeitsreiten nahm sie 1976 sogar an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Als Präsidentin der British Olympic Association und Mitglied des Olympischen Komitees war sie 2024 auch bei den Spielen in Paris zu sehen.

Anne nach Unfall: "Jeder Tag ein Bonus" Im vergangenen Sommer hatte Anne mit einem Pferd einen Unfall erlittem. Nach wie vor habe sie keine genauen Erinnerungen daran - weiß aber umso mehr zu schätzen, dass es glimpflich ausging. "Man wird deutlich daran erinnert, dass eigentlich jeder Tag ein Bonus ist", sagte die Schwester von König Charles III. kürzlich der Nachrichtenagentur PA. Die 74-Jährige hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. Zum genauen Hergang könne sie nicht viel sagen, äußerte Anne. "Ich weiß, wo ich hinwollte, und zwar zu den Hühnern", sagte sie zum Unfall auf Gatcombe Park. Mit Pferden habe das nichts zu tun gehabt. "Es erinnert einen daran, dass man nie genau weiß, ob etwas passiert und man sich vielleicht nicht mehr erholt", sagte sie. Sie hatte nach dem Unfall am 23. Juni fünf Nächte in einem Krankenhaus in der Stadt Bristol verbracht, die Ärzte gehen davon aus, dass sie vom Kopf oder den Beinen eines Pferds getroffen wurde. Die Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet, trug keine bleibenden Schäden davon.

Auch in Sachen Pflichtbewusstsein hat Anne einiges mit ihrer Mutter gemeinsam. Sie gilt als äußerst fleißig. Ihre Bedeutung innerhalb der Royal Family nahm vor allem in den vergangenen fünf deutlich Jahren zu. Hintergrund sind neben dem Tod ihrer Eltern das freiwillige Ausscheiden Prinz Harrys und Herzogin Meghans aus dem engeren Kreis der Königsfamilie sowie ihres Bruders Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal in Verruf geriet.