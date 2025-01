Palast-Insider: Prinzessin Kate hat einen Schlussstrich gezogen

Mit ihrer Nachricht, gesundheitlich auf einem guten Weg zu sein, sorgte Prinzessin Kate wohl für Aufatmen bei Royal Fans weltweit. "Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Erholung", teilte die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William im Jänner in sozialen Medien mit.

Nun soll Kate optimistisch in die Zukunft schauen: "Sie hat einen Schlussstrich unter das letzte Jahr gezogen und kann jetzt weitermachen", zitiert das US-Promimagazin People einen namentlich nicht genannten Palast-Insider. "Das Wort 'Remission' ist ein so positives Wort, und es fühlt sich an, als ob der Schleier, der im letzten Jahr über ihrem Leben lag, gelüftet wurde und dass sie positiv und hoffnungsvoll nach vorne blicken kann." Eine weitere dem Königshaus nahestehende Quelle meint: "Es war eine harte Reise - härter als wir vielleicht dachten. Sie hat viel durchgemacht, und es war ein harter Weg. Eine ernste Krankheit wie Krebs verändert einen. Sie hat eine junge Familie, und das bringt dich dazu, alles zu überdenken - was du mit deinem Leben anfangen willst."

Kate hatte im März öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs gefunden wurde und sie eine Chemotherapie bekommt. Im September teilte sie dann mit, sie habe die Behandlung abgeschlossen. Damals sagte sie, ihr Fokus liege jetzt darauf, krebsfrei zu bleiben.