Königin Camilla: Private Enthüllung über die Geburt von Tochter Laura

Königin Camilla wurde im vergangenen Jahr zeitweise zur wichtigsten Repräsentantin des Königshauses. Sowohl ihr Ehemann König Charles als auch Prinzessin Kate nahmen aufgrund ihrer Krebserkrankungen zwischenzeitlich keine Termine wahr.

Die sonst so zurückhaltenden Royals zeigten sich in den vergangenen Monaten nahbarer denn je. So erlaubte Charles kürzlich etwa gut gelaunt stürmische Umarmungen von Rugbyspielerinnen der neuseeländischen Nationalmannschaft. Und Prinz William fand ungewöhnlich offene Worte über die zurückliegende Zeit. "Es war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens" sagte er im November.

Camilla bekam Tochter Laura im Great Western Hospital Und auch Königin Camilla teilte nun ein äußerst privates Detail: Bei einem Besuch des Great Western Hospital im englischen Swindon erzählte sie von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Spital. Der Adelsexpertin Rebecca English von der Daily Mail zufolge verriet Camilla in einer spontanen Ansprache, dass sie dort ihre Tochter Laura zur Welt gebracht hat. "Ich habe darüber nachgedacht, und wahrscheinlich war ich seit 47 Jahren nicht mehr in diesem Krankenhaus", hört man die Königin in einem von English auf X geteilten Video sagen. "Ich möchte allen gratulieren, die hier so hervorragende Arbeit leisten." Sie wisse "aus eigener Erfahrung, welchen Unterschied Sie für diesen Teil des Landes machen. Also herzlichen Glückwunsch an Sie alle. Ich danke Ihnen", so Camilla.

Camilla hat zwei Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Andrew Parker Bowles und ist Großmutter von fünf Kindern. Tochter Laura Lopes hat mit ihrem Mann Harry Lopes die Zwillingssöhne Louis und Gus und Tochter Eliza und ihr Sohn Tom Parker Bowles teilt mit seiner Ex-Frau Sarah Parker Bowles Sohn Freddy und Tochter Lola. Die 77-Jährige hatte wegen eines Infekts seit November mehrere Auftritte verpasst. Ärzte und Ärztinnen hatten ihr geraten, sich auszuruhen. Sie verpasste zum Beispiel das Gedenken zum sogenannten Remembrance Sunday, mit dem in Großbritannien an die Weltkriegstoten erinnert wird. Auch an der Wohltätigkeitsshow Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall konnte sie nicht teilnehmen.

Kate ist in Remission Charles reist inzwischen wieder um die Welt - wie etwa mit Camilla nach Australien und Samoa im vergangenen Jahr. Kate hatte sich 2024 erst einmal komplett zurückgezogen, was zu erheblichen Spekulationen in sozialen Medien führte. Zu dem Bekenntnis, dass auch sie an Krebs leidet, rang sie sich erst nach einiger Zeit durch. Dafür aber mit einer bewegenden Videobotschaft, die sie dafür nutzte, auch anderen Krebspatienten Mut zu machen. Ein sogar noch aufwendiger produziertes Video gab es, als Kate im September das Ende ihrer Chemotherapie verkündete. Inzwischen ist Kate sogar in Remission. Der britischen Organisation Cancer Research UK zufolge wäre eine vollständige Remission gegeben, wenn nach einer Behandlung keine Anzeichen von Krebs mehr nachgewiesen werden.