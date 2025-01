Adelsexperte: Darum will Charles nicht mit Kate über ihre künftige Rolle reden

Vor einem Jahr gingen im Abstand von weniger als einer Stunde zwei Meldungen über die Ticker, die das britische Königshaus womöglich für immer verändern sollten: " Prinzessin Kate nach geplanter Bauch-OP länger im Krankenhaus" und "Britischer König Charles muss in Klinik". Zwei der wichtigsten Royals verschwanden erst einmal von der Bildfläche. Damals war es nicht mal ein Jahr her, dass König Charles III. gekrönt worden war. Und es sollte noch deutlich schlimmer kommen.

Zwar klangen die ersten Mitteilungen des Palasts beschwichtigend, doch zumindest im Fall von Prinzessin Kate war klar, dass es kein Routineeingriff gewesen sein konnte. Die Princess of Wales sollte ihre royalen Pflichten auf Monate hinaus aussetzen. Die Details blieben jedoch geheim.

Nach anfänglicher Zurückhaltung kehrte Charles aber schon bald wieder zu seinen öffentlichen Terminen zurück, wenn auch in geringerem Maß. Und obwohl die Behandlung weiter fortgesetzt wird, reist der Monarch inzwischen wieder um die Welt - wie etwa mit Camilla nach Australien und Samoa im vergangenen Jahr.

Charles will "noch viele Jahre" auf dem Thron sitzen

Ein Rücktritt schien zumindest nach außen hin nie infrage zu kommen. Darum bereite der König Kate, die er als "geliebte Schwiegertochter" bezeichnete, auch nicht auf ihre künftige Rolle als Queen vor, meint der Adelsexperte und Autor Christopher Andersen ("The King: The Life of Charles III"). Ihm zufolge könne Kate weder mit Tipps von Charles, noch von Königin Camilla rechnen. Das bedeute aber nicht, dass Charles und Kate keine gute Beziehung hätten. Im Gegenteil: Die gesundheitlichen Herausforderungen, die sie beide im letzten Jahr durchgemacht haben, hätten sie nur noch enger zusammengeschweißt und "ihre Verbindung gestärkt", sagt Andersen im Gespräch mit Fox News. "Der König wird Kate jedoch keine Ratschläge für ihre Zukunft als Königin geben." Denn: "Das würde nur Spekulationen nähren, dass er nicht mehr lange da sein wird. Aber Charles III. hat die Absicht, noch viele Jahre auf dem Thron zu bleiben."