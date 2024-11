Prinz Williams Stilwandel: Was sein neuer Look über ihn aussagt

Im September hat sich der britische Prinz William erstmals mit neuem Look in der Öffentlichkeit präsentiert: In London zeigte er sich mit sorgsam gestutztem Gesichtshaar in etwa der Länge eines Dreitagebarts bei einer Kunstausstellung über Obdachlosigkeit - ein Thema, für das sich der ältestre Sohn von König Charles III. bereits wiederholt eingesetzt hat.