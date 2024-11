Nach "brutalem" Jahr: Einblicke in Prinzessin Kates Pläne für Weihnachten 2024

Adelsexpertin: Royals werden sich heuer wohl "verwöhnen wollen"

"Sie haben das hinter sich, was William als 'das schwierigste Jahr meines Lebens' beschrieben hat - und es war zweifellos ein noch brutaleres Jahr für seinen Vater und seine Frau", so Bond. Ein schönes Fest könnte ihre Art sein, sich bei der Familie "dafür zu bedanken, dass sie sich in einer schwierigen Zeit so gut gehalten haben". "Wie bei so vielen Familien mit kleinen Kindern beginnt die Vorfreude auf Weihnachten schon früh. Ich habe keinen Zweifel, dass sie in Gedanken schon beim Weihnachtsmann sind, der alle möglichen Geschenke in seinen Schlitten lädt. Obwohl die königliche Familie nicht dafür bekannt ist, extravagante Geschenke auszutauschen, wird dieses Jahr sicherlich eines sein, in dem sie sich alle gegenseitig nach so vielen schwierigen Monaten verwöhnen wollen."

Kate hatte im März bekanntgegeben, dass sie an Krebs erkrankt sei. Rund ein halbes Jahr später teilte sie mit, dass sie die Chemotherapie beendet habe.

Die Adelsexpertin verriet OK!, was heuer für die jüngsten Royals unter dem Christbaum liegen könnte: "Ich könnte mir vorstellen, dass es für George Flugstunden geben wird, für Charlotte vielleicht etwas, das mit Taylor Swift zu tun hat und für den kleinen Louis irgendetwas Abenteuerliches - er ist wahrscheinlich in einem Alter, in dem er sich Dinge wie ein Skateboard wünscht."