Prinz Williams "schmutzige Geheimwaffe" für eine glückliche Ehe

Das Königshaus hatte Anfang des Jahres öffentlich gemacht, dass König Charles wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt wird. Später gab auch Williams Frau Prinzessin Kate eine Krebsdiagnose bekannt.

William und Kate hatten am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet. Millionen Menschen verfolgten damals die Übertragung im Fernsehen.

Frecher Humor hält zusammen

Der Adelsexperte und Autor Christopher Andersen ("The King: The Life of Charles III") glaubt laut der britischen Zeitung Mirror, dass die "spielerische Seite" der beiden die "Geheimwaffe" in ihrer Beziehung ist. "William beschrieb einmal Kates Sinn für Humor als 'frech' und seinen eigenen als 'schmutzig' und behauptete, dass dies eines der wichtigsten Dinge sei, die sie zusammengebracht haben", sagte Anderson im Gespräch mit Fox News Digital. "Den Kindern zuliebe haben sie sich sicherlich etwas gebessert, aber sie können sich immer noch gegenseitig zum Lachen bringen." William und Kate würden "ihren verrückten Slapstick-Humor, der an Monty Python und Benny Hill erinnert" auch an die Kinder weitergegeben, so Andersen. "Und wie alle Eltern kleiner Kinder finden sich William und Kate in der Rolle des Schiedsrichters wieder, wenn sich die Kinder um die Fernbedienung streiten oder wenn die unvermeidlichen Hänseleien zwischen Geschwistern in den ebenso unvermeidlichen Ringkampf übergehen."