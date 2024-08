Prinz Williams riskantes Hobby führte zu Meinungsverschiedenheit mit Charles

Charles will nicht, dass Thronfolger gemeinsam im Helikopter sitzen

"Eine der jüngsten Quellen für Meinungsverschiedenheiten ist die hartnäckige Weigerung von William, den Rat seines Vaters in Bezug auf die Sicherstellung der Thronfolge anzunehmen", erklärte Jobson laut der Boulevardzeitung Daily Mail. "Der König hatte seinem Sohn gegenüber in diesem Jahr Bedenken geäußert", so Jobson weiter. William soll Charles' Bedenken aber nicht teilen. "Charles bestand darauf, dass er ein formelles Dokument unterzeichnet, in dem er die damit verbundenen Risiken anerkennt und die volle Verantwortung für sein Handeln übernimmt."

Prinz William arbeitete eine Zeit lang als Pilot eines Rettungshubschraubers in der ostenglischen Region East Anglia. Seine Ausbildung zum Pilot machte er bei der britischen Luftwaffe.

König Charles absolvierte etwa von 1971 bis 1976 eine Offiziersausbildung bei Marine und Luftwaffe. Er qualifizierte sich auch zum Hubschrauberpiloten.