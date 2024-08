Welcher "schrecklichen Aufgabe" sich Prinz George mit 16 Jahren widmen muss

Der britische Prinz George feierte am 22. Juli seinen 11. Geburtstag. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das der Kensington-Palast zu dem Anlass herausgab, ist er in einem weißen Hemd und mit dunklem Sakko zu sehen.

Er wirkt lässig mit einem Kettchen am Handgelenk. Der Zweite in der britischen Thronfolge blickt im Sitzen hinauf zur Kamera und lächelt. Dazu hieß es auf X sinngemäß: "Prinz George, alles Gute zum Geburtstag heute!" Der älteste Sohn von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate ist beinahe ein Teenager. Mit Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) hat er noch zwei jüngere Geschwister.

Laut dem britischen Adelsexperten und Autor Christopher Andersen ("The King") wird sich George im Alter von 16 Jahren einer speziellen - unangenehmen - Aufgabe annehmen müssen. Die Zeitung Mirror berichtet unter Berufung auf Andersen, dass die britischen Royals in diesem Alter aufgefordert würden, bei der Planung ihrer eigenen Beerdigung zu helfen. Diese "schreckliche Aufgabe", wie der Mirror titelt, warte auch auf George.

Die Beerdigung von Prinzessin Diana im Jahr 1997 hatte heftige Diskussionen darüber ausgelöst, welche Art von Trauerfeier Diana sich gewünscht hätte. Medienberichten zufolge hatte ihre frühere Schwiegermutter Queen Elizabeth II. ein königliches Begräbnis zunächst abgelehnt und erst auf Drängen ihres Sohnes Charles eingelenkt. Die Feier fand schließlich wie bei Mitgliedern der Königsfamilie in Westminster Abbey statt. An der Trauerfeier, bei der Popstar Elton John seiner Freundin Diana das Lied "Candle in the wind" widmete, nahmen zahlreiche Showstars und führende Politiker und Politikerinnen teil.