Freund von Harry: Er ist bereit, das Kriegbsbeil zu begraben - unter einer Bedingung

Vor gut vier Jahren haben sich Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt. Das Verhältnis zum Rest der Royal Family gilt seitdem als zerrüttet. Sie leben inzwischen mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) im US-Bundesstaat Kalifornien.

Das US-People-Magazin berichtet unter Berufung auf Harry nahestehende Quellen, dass der seine Memoiren und Interviews, in denen er Vorwürfe gegen seine Familie erhoben hatte, das Vertrauen der Royals in ihn erschüttert hätten. Weitere Insider würden dem People-Bericht zufolge die Meinung vertreten, dass Harry sich nicht öffentlich äußern und um finanzielle Unterstützung bitten müsste, wenn seine Sicherheit in Großbritannien gewährleistet wäre.

Sicherheit als Voraussetzung für Aussöhnung Sobald die Frage der Sicherheit geklärt ist, würde Harry die "Waffen fallenlassen", so ein namentlich nicht genannter Freund des Prinzen. "In der Tat würde Harry nichts mehr Freude bereiten, als seine Beziehung zu seinem Vater wieder aufleben zu lassen. Letzten Endes kann man seine Abstammung nicht ändern. Er bittet seinen Vater nicht etwa um ein schöneres Haus oder schönere Autos." Harry sei "in Gefahr". Harry fürchtet noch immer um Meghans Sicherheit Als einer der Gründe für den Rückzug galt der Umgang der britischen Boulevardmedien mit der Herzogin. Auch Drohungen gegen Meghan hatte es gegeben. "Es ist noch immer gefährlich", sagte Harry kürzlich in der Dokumentation "Tabloids on Trial". Alles, was es brauche, sei ein Einzeltäter - eine Person, die dieses Zeug lese - etwa mit einem Messer oder Säure. "Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht zurückbringen werde in dieses Land."

Wie eng die Beziehung gerade zwischen Harry und seinem Bruder William einst war, belegen Briefe ihrer Mutter Prinzessin Diana, die das Auktionshaus Sworders in England kürzlich versteigerte. Die Schriftstücke seien einst an die frühere Haushälterin von Dianas Familie geschickt worden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Sie sei die oberste Haushälterin von Dianas Eltern in Park House in Sandringham gewesen, wo Diana mehrere Jahre ihrer Kindheit verbracht habe. Die meisten der Nachrichten an "Collie", wie Diana sie genannt habe, seien Danksagungen für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke gewesen, meldete PA. Oft seien darauf auch kurze Notizen über ihr Leben gewesen. William "vergötterte" Harry In einem Brief habe Diana sich für ein Geschenk an ihren jüngeren Sohn Prinz Harry bedankt. "William vergöttert seinen kleinen Bruder und verbringt seine ganze Zeit damit, Harry mit unendlich vielen Umarmungen und Küssen zu überschütten." Prinzessin Diana war die erste Frau des heutigen Königs Charles III. Ein Brief sei auf den 8. Juli 1981 datiert, drei Wochen vor der Hochzeit. Jeder sei unglaublich mit den letzten Dekorationen beschäftigt, die Braut sei relativ ruhig geblieben, heißt es in dem Schreiben, das auf Briefpapier des Buckingham-Palasts verfasst wurde. Das Paar trennte sich später. Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben.