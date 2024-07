Prinz Harry: Klagen gegen Presse vertieften Kluft mit Royals

Ähnliche Vorwürfe macht er auch anderen Boulevardblättern und zerrt sie vor Gericht. Darum geht es in der neuen Doku mit dem Titel "Tabloids on Trial" für die sich der Prinz interviewen ließ.

Mit seinem juristischen Feldzug brach Harry mit einer royalen Tradition, wonach sich die Mitglieder der Königsfamilie in Großbritannien nicht juristisch gegen selbst unlautere Methoden der Presse wehren. Wohl auch, um nicht als Zeugen vor Gericht erscheinen zu müssen. Die Devise heißt angeblich "Never complain, never explain" ("Niemals beschweren, niemals erklären.") Harry setzte sich hingegen in den Zeugenstand.

Der Prinz und seine Frau Herzogin Meghan (42) hatten sich vor gut vier Jahren vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt. Das Verhältnis zum Rest der Royal Family gilt als zerrüttet. Sie leben inzwischen mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) im US-Bundesstaat Kalifornien.