Prinz Williams Plan für herausfordernde Zeit ohne Prinzessin Kate

Unterstützung von Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo

Die Familie habe Priorität, glaubt auch der Royals-Biograf Robert Hardman. "William möchte nicht, dass bei der nächsten Generation irgendwelche Fehler gemacht werden. Er will ihnen eine gute Erziehung und viel Liebe geben. Das steht für ihn an erster Stelle", zitiert das britische Nachrichtenportal express.co.uk einen namentlich nicht genannten Palastinsider. Hardman vermutet, dass sich William auf die Unterstützung von Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo verlassen werde, die seit Prinz Georges Geburt bei der Familie ist. "Sie sind ein modernes Paar. Früher wäre mehr (Erziehungsarbeit) delegiert worden. Er will aber nicht alles dem Kindermädchen überlassen", so Hardman im Gespräch mit dem People-Magazin.