Prinz Williams Geburtstagsgruß verrät, wie er Harry als König behandeln wird

Als die britischen Prinzen Harry und William kürzlich an der Beerdigung eines angeheirateten Onkels in England teilnahmen, sollen sie nicht einmal miteinander gesprochen haben. Trotzdem spekulierten britische Medien über mögliche Pläne für eine Rückkehr Harrys ins Königshaus. Das gilt wegen des Familienstreits derzeit aber als so gut wie ausgeschlossen.