Prinz William und Prinzessin Kate: Rückzug nach schwerem Jahr

Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William hat seit Anfang des Jahres schwierige Zeiten durchmachen müssen. Zuerst wurde sie am Unterleib operiert, und dann wurde auch noch Krebs bei ihr diagnostiziert. Ihren royalen Verpflichtungen konnte sie monatelang nicht nachkommen. William bezeichnete das Jahr kürzlich als "wahrscheinlich das schwierigste" seines Lebens.

Am 6. Dezember hat Prinzessin Kate zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert eingeladen.

Laut Hello! ist die Familie vermutlich unmittelbar zu ihrem Landitz Anmer Hall in Norfolk aufgebrochen. Das Anwesen gilt als der bevorzugte Rückzugsort des Paares.

An Heiligabend werden William und Kate mit ihren Kindern dann auf Schloss Sandringham erwartet. Sandringham House ist ein Landsitz in der Nähe des Dorfes Sandringham bei Dersingham in der englischen Grafschaft Norfolk. Zu dem Besitz gehören 32 Quadratkilometer umliegendes Land. Er ist Privatbesitz der britischen Königsfamilie und nicht Teil des Crown Estate.

Bereits die verstorbene Queen Elizabeth II. pflegte den Brauch, sich über die Weihnachtsfeiertage auf Sandringham zurückzuziehen und ihre Liebsten um sich zu versammeln - ein Brauch, der von Charles' und Camilla fortgesetzt wird.