Prinz William und Kate in Trauer: Emotionales Statement zu Todesfall

Nachdem bekannt geworden war, dass der ehemalige Rugby-League-Star und MND-Aktivist (Motoneuronerkrankung) Rob Burrow gestorben ist, hat Prinz William in seinem und Prinzessin Kate s Namen rührende Abschiedsworte auf X (ehemals Twitter) geteilt.

"Rob Burrow, eine Legende der Rugby League, hatte ein großes Herz", teilte das Ehepaar auf Social Media mit. "Er lehrte uns: 'In einer Welt voller Widrigkeiten müssen wir es wagen, zu träumen. Catherine und ich senden unsere Liebe an Lindsey, Jackson, Maya und Macy", schrieb er William.

Die Hommage des Thronfolgers und seiner Ehefrau erfolgte auf eine offizielle Erklärung des Rugbyclubs Leeds Rhinos, in dem es hieß: "Rob hat das ganze Land mit seinem mutigen Kampf gegen Motoneuronerkrankungen seit seiner Diagnose im Dezember 2019 inspiriert. Er ist friedlich im Pinderfield’s Hospital in der Nähe seines Hauses im Kreise seiner liebevollen Familie verstorben, nachdem er Anfang dieser Woche krank geworden war."

"Burrow hat seine gesamte Karriere bei den Leeds Rhinos gespielt und als Teil der goldenen Generation des Vereins alle Ehren gewonnen", so der Verein. "Er war ein hart arbeitender und engagierter Spieler, der durch seine furchtlosen Leistungen zu einem der am meisten respektierten Spieler in den Reihen der Rhinos wurde."

Rob Burrow stand sechzehn Jahre bei dem Club unter Vertrag, bevor er 2017 seine Profi-Karriere beendete. Zwei Jahre später wurde festgestellt, dass er an einer degenerativen Nervenkrankheit leidet, welche zu Muskelabbau sowie Lähmungen führen kann.

Es kommt nicht oft vor, dass William und Kate einen Trauerfall öffentlich kommentieren. William hatte Borrow erst im Jänner dieses Jahres persönlich getroffen und dem ehemaligen Sportler den Order of the British Empire verliehen.