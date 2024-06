Prinz William: Subtile Kritik an Charles' Firmenpolitik

"Als Prinz William eine Gartenparty im Buckingham Palace veranstaltete, waren Prinzessin Beatrice, Zara und Mike Tindall dabei. Sie sind Mitglieder der königlichen Familie, die sich auskennen und wissen, was von ihnen erwartet wird, aber in den letzten Jahren an der Seitenlinie gestanden haben", merkt Adels-Kennerin Kelly Swaby an. "Ich finde, es ist eine sehr subtile Art und Weise, wie der Palast erkennt, dass er mehr Menschen braucht", zitiert Mirror die Adels-Expertin.

"Wenn man sich die Geschichte der königlichen Familie anschaut, hat sie immer große Herausforderungen gemeistert und ich habe das Gefühl, dass Prinz William versucht, es zu schaffen, die Monarchie relevanter zu machen", lautet Swabys Meinung.