Prinz William strich Camillas Schwester Annabel das Gehalt - was ist dran?

Während Queen Camilla ein Leben in der Öffentlichkeit führt, ist über ihre zwei Jahre jüngere Schwester Annabel Elliot wenig bekannt. Auch wenn die Interior-Designerin und Antiquitätenhändlerin, die ihrer Schwester übrigens zum Verwechseln ähnlich sieht, in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal an Camillas Seite aufgetreten ist - Annabel lebt ein Leben abseits des Rampenlichts. Und doch war sie ihrer Schwester die wichtigste moralische Unterstützung und ein Zufluchtsort in den schwierigsten Jahren.

Elliot arbeitete auch für die Royals - britischen Medienberichten zufolge tat sie dies, bis Prinz William das Herzogtum Cornwall übernommen hat. Dieses Herzogtum steht traditionell dem Thronfolger zu. Elliot habe in zwei Jahrzehnten mehrere hunderttausend Pfund für ihre Dienste erhalten, heißt es. Dafür habe sie sich "um die Ferienhäuser des Herzogtums gekümmert und die historischen Anwesen in Cornwall, Wales und auf den Scilly-Inseln dekoriert und modernisiert", wie das Nachrichtenportal Express.co.uk kürzlich schrieb. Elliot sei demnach verantwortlich für die Renovierungen und Umgestaltungen mehrerer Häuser und auch eines Pubs gewesen.

"Man kann nicht wirklich von Kündigung sprechen" Im "A Right Royal"-Podcast ordneten die britischen Adelsexpertinnen Emmy Griffiths und Emily Nash die Berichte ein. "Er hat die Schwester der Königin nicht gefeuert (...). Sie ist als Interior-Designerin gut etabliert", meint Griffiths. "Seit Prinz William der Herzog von Cornwall ist, hat er sie von der Gehaltsliste gestrichen - das hat für ein paar Schlagzeilen gesorgt. Aber ich glaube nicht, dass er etwas gegen sie hatte." Nash entgegnete: "Sie hat offensichtlich gearbeitet, je nachdem, wann der König und die Königin etwas von ihr verlangt haben. Prinz William kommt neu dazu, er könnte andere Pläne haben." Elliot arbeite außerdem immer noch für Charles und ihre Schwester - "auf ihren privaten Ländereien, oben in Balmoral und Sandringham, also kann man nicht wirklich von einer Kündigung sprechen", so Nash.

© EPA/NEIL HALL Königin Camilla und Schwester Annabel

Schwester Annabel ist Camillas beste Freundin und Vertraute Annabels Rolle am Hof ist der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt. Doch wie Adelsexperte Robert Hardman in einem Artikel für die Daily Mail betonte: Wenn man sagen kann, dass Königin Camilla eine beste Freundin und Verbündete hat, dann ist es bestimmt ihre Schwester, die 18 Monate jünger ist als sie und mit der sie die glücklichsten und traurigsten Phasen ihres Lebens durchgemacht hat. Während Camilla für Charles als wichtige Stütze gilt, hat auch die Queen ihren "Fels in der Brandung" - und das ist laut Hardman eben Annabel. In der BBC-Dokumentation "Charles III: The Coronation Year", welche hinter die Kulissen der Krönung blicken ließ, wurde das innige Verhältnis der beiden Schwestern ersichtlich.

"Ich dachte daran zurück, wie ich die Krönung der Königin (Elizabeth II.) auf einem winzigen Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen habe", sagte Annabel der Doku in ihrer offiziellen Rolle als Begleiterin der neuen Königin. "Und da steht nun diese goldene Kutsche mit meiner Schwester darin. Ich kann das Gefühl nicht erklären, weil es so surreal ist. Es war ein ziemlich großer Moment." "Als ich in die Abtei ging, war ich, glaube ich, die ganze Zeit nervös", sagte Annabel und brachte die Beschützerinstinkte zum Ausdruck, die sie schon immer für ihre Schwester hegte. "Sie ist um einiges kleiner als ich. Ich habe mich gefragt: 'Wird es ihr gut gehen?'" Als Mädchen hatten sie alle üblichen Rivalitäten und Auseinandersetzungen. Dennoch unterstützten sie einander immer, während sie dieselben Schulen besuchten, an denselben Veranstaltungen teilnahmen und später auf dieselben Partys gingen. Sie heirateten innerhalb eines Jahres und bekamen gleichzeitig Kinder und machten regelmäßig gemeinsam Familienurlaub. Als Camillas erste Ehe mit Andrew Parker Bowles kurz vor der von Charles und Diana zu Ende ging, bot Annabel ihrer Schwester sowohl moralische Unterstützung als auch Zuflucht. Um Camilla von der unaufhörlichen Berichterstattung in den Medien abzuschirmen, verschwanden die beiden Schwestern damals gemeinsam nach Venedig, um zu malen und ihre Gedanken zu sammeln. Auch nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1994, ihres Vaters im Jahr 2006 und ihres jüngeren Bruders Mark nach einem Unfall im Jahr 2014 waren die beiden Schwestern füreinander da.