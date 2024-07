Freunde von Camilla haben sie wegen Charles "noch nie so besorgt gesehen"

Die britische Königin Camilla feierte am Mittwoch ihren 77. Geburtstag. Der Palast veröffentlichte ein Foto, das sie in einem blauen Kleid auf einem Balkon auf der Kanalinsel Guernsey zeigte. Camilla und König Charles III. (75) hatten die Inselgruppe, die als Kronbesitz einen Sonderstatus hat, in den vergangenen Tagen besucht. Auf einem Post bei X war zu lesen: "Wünschen der Königin alles Gute zum Geburtstag heute!"

Das Königspaar wurde an Camillas Ehrentag zur "King's Speech" im britischen Oberhaus erwartet. Traditionell wird die Eröffnungszeremonie des britischen Parlaments mit großem Pomp begangen. König und Königin reisten in einer vergoldeten Kutsche vom Buckingham-Palast an, bevor Charles die Regierungserklärung des neuen Premierministers Keir Starmer verlas.

Am Krankenbett wurde "viel gelacht"

Hinter Königin Camilla liegen beschwerliche Monate. Charles hatte Anfang Februar seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Sie wurde nach einer Operation wegen einer vergrößerten Prostata festgestellt, laut Palast handelt es sich jedoch nicht um Prostata-Krebs. An welchem Krebs er erkrankt ist, ist weiter unbekannt. Freunde von Camilla hätten sie "noch nie so besorgt gesehen", schreibt die Daily Mail-Journalistin und Adelsexpertin Rebecca English. Camilla habe sich Sorgen gemacht, "nicht weil die Prognose des Königs besonders schlecht war, das sollte betont werden, sondern weil Krebs auf menschlicher Ebene sowohl für Patienten als auch für ihre Partner wirklich erschreckend ist", so English weiter.

Eine Quelle, die mit der Adelsexpertin sprach, gab an: "Als Camilla Seine Majestät im Krankenhaus besuchte, nachdem er zum ersten Mal an der Prostata operiert worden war, war sie ganz entspannt", hieß es. "Natürlich war sie besorgt, aber es war ein Routine-Eingriff, und es wurde sogar ziemlich viel gelacht an seinem Bett." Wenige Tage später habe das Paar erfahren, dass Krebs vorliege. Der König ist inzwischen wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen.