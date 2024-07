Prinzessin Kate "sieht, dass William sich verändert"

Am Wochenende dann in Wimbledon, eines der bekanntesten Tennisturniere der Welt. Begleitet von Applaus nahm Kate neben ihrer Tochter Charlotte im lilafarbenen Kleid auf der Tribüne Platz und überreichte den Pokal am Ende dem spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz , der sich gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic durchsetzte.

Bericht: William und Kate halten sich an Gelübde

Prinz William soll Kate derzeit etwa neben ihrer Mutter Carole Middleton eine große Stütze sein. "Er hat sehr viel Verantwortung übernommen, und er scheint Spaß daran zu haben. Kate hat gesehen, wie er sich verändert und ist gerührt von all dem, was er tut - nicht nur für sie, sondern auch für die Kinder", zitiert das OK!-Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle. "Sie erinnern sich an die Gelübde, die sie bei ihrer Hochzeit abgelegt haben", heißt es in dem Bericht. Dies habe Kate und William "gezwungen, ihre Prioritäten zu überdenken und dankbarer für das zu sein, was sie haben. Ihre Gelübde waren nie treffender als jetzt, wo sie diese schwierige Zeit durchstehen", so der Insider weiter.

William sagte beim Jawort am 29. April 2011 in der Westminster Abbey: "Ich, William Arthur Philip Louis, nehme Dich, Catherine Elizabeth, zu meiner anvertrauten Ehefrau von diesem Tage an. Ich will dich lieben und ehren in guten sowie in schlechten Zeiten, in Reichtum und Armut, in Gesundheit und Krankheit und Dir stets die Treue halten, gemäß Gottes Gesetz, bis dass der Tod uns scheidet." Kate sprach das gleiche Gelübde.

Obwohl William "schon vorher mitangepackt hat", sei er "in seiner Vater-Rolle selbstbewusster und stärker geworden. Es ist beruhigend für Kate zu wissen, dass die Kinder immer eine liebevolle (...) Beziehung zu ihrem Vater haben werden, falls ihr, Gott bewahre, etwas zustoßen sollte", meint der OK!-Insider.