Königin Camilla kommt nur im Urlaub zu ihrer Lieblingsbeschäftigung

Im Urlaub kann sie vor allem auf eines nicht verzichten: ihre Lieblingslektüre. "Ich verschlinge Bücher, weil ich an den meisten Tagen so wenig Zeit zum Lesen habe", verriet Camilla im Bücher-Podcast "The Queen's Reading Room".

Bücherwurm Camilla

Sie versuche zwar oft zu lesen, doch so recht will es im Alltag nicht klappen, erklärte sie. "Ich lese abends drei Seiten, schlafe sofort ein und muss sie am nächsten Morgen noch einmal lesen", so die Königin. "Wenn ich in den Urlaub fahre, lade ich einfach alle Bücher, die ich lesen will, ein und lese sie im wahrsten Sinne des Wortes in einem Rutsch durch."