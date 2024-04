Prinz Harrys oberste Priorität zurück in Großbritannien

Prinz Harry besucht sein Heimatland nur noch selten. Das Verhältnis zur Königsfamilie, insbesondere zu seinem älteren Bruder, Kronprinz William , ist zerrüttet. Nach dem Bekanntwerden einer Krebserkrankung seines Vaters Charles III. Anfang Februar hatte Harry den König aber sogleich in London besucht.

Im Mai soll es einem Bericht der Zeitung The Mirror wieder so weit sein. Harry möchte dem König neuerlich einen Besuch abstatten, heißt es in dem Bericht. Harry wird aus seiner Heimat Kalifornien anreisen, um die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games zu bewerben. Es werde angenommen, dass er Zeit mit seiner Familie einplant.

Im US-Fernsehen wurde er nach seinem letzten Besuch seines Vaters gefragt, wie emotional er gewesen sei. "Ich liebe meine Familie", antwortete Harry in einem Video, das die ABC-Sendung "Good Morning America" im Februar bei der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichte.

Der Insider denkt, beide werden über ihren Schatten springen. "Harry weiß, dass es unangenehm sein wird, aber es ist eine Zeit, in der man Stolz und Differenzen beiseite schiebt. Er kommt wegen seiner Wohltätigkeitsarbeit, die ihm sehr wichtig ist, und wird seinen Zeitplan dementsprechend anpassen, aber sein Vater wird an erster Stelle stehen."

Eine namentlich nicht genannte Quelle sagte dem Mirror: "Harrys oberste Priorität, wenn er nach England kommt, ist es, seinen kranken Vater zu sehen. Darauf konzentriert er sich. Er wird sein erster Anlaufpunkt sein, wenn er aus dem Flugzeug steigt. Er wird versuchen, so viel Zeit wie möglich mit König Charles zu verbringen, damit sie Brücken bauen und die Gesellschaft des anderen wie früher genießen können."

Er sei dankbar für die Tatsache, dass er in ein Flugzeug habe steigen und Zeit mit seinem Vater habe verbringen können. Medienberichten zufolge sollen sich die beiden etwas mehr als eine halbe Stunde gesehen haben. Am folgenden Tag flog der 39-jährige Prinz wieder zurück.

Darauf angesprochen, dass Krankheiten einen vereinenden Effekt auf Familien haben könnten und ob das in dem Fall möglich sei, antwortete Harry: "Ja, sicher." Er ergänzte allgemeiner mit Blick auf die Invictus Games für versehrte Soldatinnen und Soldaten, für die er in Kanada unterwegs war: Bei all diesen Familien sehe er tagtäglich die Kraft, die entstehe, wenn Familien zusammenkämen.

Nachdem Prinzessin Kate verkündet hatte, dass sie ebenfalls an ein Krebs erkrankt ist, übermittelten Harry und Ehefrau Meghan ihrer Schwägerin Genesungswünsche. "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Ruhe tun können", hieß es in einer Erklärung des Paares.

Harry hatte sich mit seiner Frau Herzogin Meghan von den royalen Pflichten losgesagt. Die beiden leben mit ihren Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) im US-Bundesstaat Kalifornien. Auf die Frage, wie er Charles' Gesundheit einschätze, ging Harry nicht näher ein.