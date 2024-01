Prinz Harry bekommt besonderen Preis von John Travolta verliehen

Prinz Harry wird zusammen mit dem Apollo-11-Helden Buzz Aldrin im Rahmen einer von Hollywoodstar John Travolta moderierten glanzvollen Zeremonie in Beverly Hills als "lebende Legende der Luftfahrt" ausgezeichnet, berichtet die britische Zeitung Daily Mail.

Prinz Harry erhält "Oscar der Luftfahrt"

Der Herzog von Sussex gehört zu den vier Personen, die am 19. Jänner bei den 21. jährlichen "Living Legends of Aviation Awards" in Beverly Hills Preise erhalten werden. Bei der Veranstaltung werden "diejenigen geehrt, die bedeutende Beiträge zur Luft- und Raumfahrt geleistet haben".

