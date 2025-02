Am Finaltag der Sportveranstaltung teilte Harry eine wichtige Message mit der Welt – und gab einen Ausblick in die Zukunft.

Die Invictus Games sind das wohl prestigeträchtigste und auch das größte Herzensprojekt von Prinz Harry. Heuer fand die siebente Ausgabe des internationalen Sportwettbewerbs für im Einsatz verletzte Soldaten und Soldatinnen vom 8. bis 16 Februar in Kanada statt.

Der 40-Jährige war selbst beim Sportwettbewerb anwesend, Herzogin Meghan begleitete ihn. Auf Fotos sah er gut gelaunt und losgelöst von all dem Stress in seiner Heimat Kalifornien und rund um seine royale Familie aus. Auch am finalen Tag stand Harry selbst auf der Bühne und beendete die Invictus Games mit einer sehr emotionalen Rede.

Harry zeigt sich emotional Das People-Magazin berichtet, dass Harry zuerst die kanadische Nationalhymne anstimmte. Danach betonte und fragte er: "[Kanada], du hast es einmal mehr geschafft. Haben wir alle Spaß gehabt?" Harry dankte sichtlich ergriffen den Organisatoren, Behörden, "allen Kanadiern" und den Angehörigen der Athleten. Er und das Publikum würden sich vor ihnen allen verbeugen und sie ehren. Und weiter: "Denjenigen unter euch, deren Weg zu diesen Spielen schwierig und ungewiss war und die daran gezweifelt haben, ob sie es heute überhaupt hierher schaffen würden, danke ich, dass ihr uns gezeigt habt, was möglich ist. In dem Bestreben, euch selbst zu retten, habt ihr auch uns alle gerettet. Diejenigen, die euch lieben, und diejenigen, die ihr nicht einmal kennt."

"Es geht um Integrität, Mitgefühl, Mut" Danach teilte Harry auf der Bühne eine wichtige Message mit der gesamten Welt: "Ein Held zu sein, ein Vorbild zu sein, hat nicht nur mit Belastbarkeit, Geschicklichkeit oder Kraft zu tun. Es geht um Integrität, Mitgefühl, Mut." All die verletzten Soldatinnen und Soldaten geben "uns Hoffnung durch eure Heilung, Ehrlichkeit und Menschlichkeit und natürlich durch euren Humor!", betonte Harry mit viel Gefühl in der Stimme. "Unsere gesamte Invictus-Community, ob heute Abend hier oder von zu Hause aus, macht die Welt zu einem besseren Ort, und ihr tut das, indem ihr großartig seid", zollte Harry der Community erneut Respekt. Vor einem Jahrzehnt wurden die Invictus Games ins Leben gerufen – "und so sehr wir uns wünschen, dass diese Spiele nicht notwendig wären, verstehe ich, warum sie immer noch benötigt werden, vielleicht mehr denn je", so Harry. Auch wenn er nicht versprechen könne, dass die Zeiten einfacher werden, plädiert er an die Invictus-Gemeinschaft: "Denkt daran, was euch antreibt. Haltet euch daran fest. Verlasst euch darauf. Nutzt es für euch selbst und die Menschen um euch herum, denn der Dienst aneinander wird uns retten."

Die kommenden Spiele finden erneut in Großbritannien statt So lange es Veranstaltungen wie die Invictus Games brauche, "so lange die Herausforderungen um uns herum es verlangen", so lange werde es sie auch geben, betonte Harry abschließend, der auch verriet, wo die kommenden Invictus Games stattfinden werden: "Birmingham 2027. Ihr habt die Erlaubnis zu feiern."