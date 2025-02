Prinz Harry hatte "herausforderndes" Gespräch mit seinen Kindern

Dem US-People-Magazin erzähle Harry am Rande der Spiele, dass er mit seinen Kindern Gespräche über die Geschichten der teilnehmenden Sportler und Sportlerinnen führt. "Sie sind fasziniert", so der 40-Jährige. "Es ist eine sehr interessante Konversation, die man mit seinen Kindern hat - zu erklären, warum dieser Person ein Bein fehlt, warum dieser Person ein Arm fehlt, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Das ist eine Herausforderung, aber wichtig."

"Man öffnet Büchse der Pandora"

Seine Kinder seien "noch so jung, aber besonders Archie stellt diese Fragen", so Harry. "Er möchte wissen: 'Wie wurden sie verletzt? Was ist eine Mine? Was ist das alles?' Damit öffnet man gewissermaßen die Büchse der Pandora, vor allem bei Kindern in diesem Alter, denn sie haben keinen Filter und sind einfach neugierig und wissbegierig."