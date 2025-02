Herzogin Meghan vorzeitig von Invictus Games abgereist: Insider enthüllt Grund

Zurück in USA: Meghan verließ Invictus Games ohne Harry

In den letzten Tagen war die ehemalige Schauspielerin mehrfach aufgetreten, um Prinz Harry bei den Invictus Games 2025 zu unterstützen. Obwohl die Veranstaltung bis zum 16. Februar läuft, soll sie aber bereits am 11. Februar nach fünf Tagen in Kanada ohne ihren Ehemann in die USA zurückgeflogen sein.

Eine Quelle enthüllte gegenüber dem Magazin Hello! den Grund für Meghans vorzeitige Abreise. Es sei kein Hinweis auf ein Drama, stellte der Insider klar.