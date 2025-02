"La Maison de Bang Bang": Williams und Kates wilder Ibiza-Urlaub

Obwohl der private Urlaub von William und Kate geheim gehalten wurde, kamen zudem Einzelheiten ans Licht, als Goldmsith der Zeitung The News of the World erzählte, wie Kate und William während eines Abends im Ibiza-Club Pacha abfeierten und William am Tag darauf den Veranstalter anrief, um ihm mitzuteilen, dass er jetzt "House-Musik liebt".

Lautstark prahlte der Unternehmer damals über den hohen Besuch, den er als "liebenswert" beschrieb. Dabei offenbarte er aber auch einige Details, die seine Nichte und ihr Mann der Öffentlichkeit wohl lieber verschwiegen hätten.

"Meine ersten Worte an Prinz William waren: 'Oi, du Scheißkerl!' Hast du meine Glaspyramiden zerbrochen?", erzählte Kates Onkel.

"Er und ein Kumpel hatten Bälle herumgeworfen und alle diese Zierpyramiden, die ich hatte, zerbrochen."

William witzelte über Kates Brüste

Außerdem plauderte Goldsmith aus, dass sich William eine frivole Bemerkung über Kates Figur erlaubt habe. Er sagte: "Sie redeten damals am Tisch im Haus meiner Schwester über Brüste. William sagte, mehr als eine Handvoll sei Verschwendung. Er musste das Taschentuch der Schande tragen. Ich habe ihn dazu gebracht, eine Serviette anzuziehen!"