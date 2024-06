Premiere der Neuzeit: König Charles bricht Versprechen

Der Tenno und seine Ehefrau Kaiserin Masako werden vom 25. bis 27. Juni mit einem Staatsbankett offiziell begrüßt, wie der Palast in London am Dienstag mitteilte. Geplant ist zudem eine Kutschenparade auf der Prachtstraße Mall.

Zum Abschluss wird der Kaiser am Grab von Charles' Mutter Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor einen Kranz niederlegen. Großbritannien wählt am 4. Juli ein neues Parlament. Die BBC berichtete, es sei der erste Staatsbesuch der Neuzeit während eines Wahlkampfes. Für den 26. Juni ist eine TV-Debatte zwischen dem konservativen Premierminister Rishi Sunak und seinem Herausforderer Keir Starmer von der sozialdemokratischen Labour Party angesetzt.

Charles sagt Staatsbesuch nicht ab

In einer Erklärung des Königs und der Königin hieß es: "Nach der Erklärung des Premierministers [...], in der er Parlamentswahlen ausrief, wird die königliche Familie – im Einklang mit dem normalen Verfahren – Termine verschieben, die den Anschein erwecken könnten, die Aufmerksamkeit zu erregen oder vom Wahlkampf abzulenken."

Deshalb war damit gerechnet worden, dass der Staatsbesuch, der als Mischung aus Pomp und internationaler Politik als "soft power" gilt, noch abgesagt wird - wie bei einem geplanten Besuch des spanischen Königs 2017, der wegen einer bevorstehenden Wahl neu angesetzt wurde.

Doch Charles hält an dem Staatsbesuch fest.

Es wird der erste japanische Staatsbesuch in Großbritannien seit 1998 sein. Ein für 2020 geplanter Besuch war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Kaiser Naruhito und seine Gemahlin treffen bereits am 22. Juni in London ein. "Vor dem offiziellen Beginn des Staatsbesuchs wird der Kaiser ein privates Programm mit Verpflichtungen wahrnehmen, zu denen auch ein Besuch des Japan House und der (Hochwasserschutzanlage) Thames Barrier gehört", hieß es in der Mitteilung des britischen Palasts.